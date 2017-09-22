مازيراتي تطلق سيارتها الجديدة

روما(صدى):

أطلقت شركة مازيراتي الإيطالية سيارتها الفاخرة Ghibli GranLusso الجديدة، والتي تنتمي لفئة موديلات الصالون الرياضية.

وأوضحت مازيراتي أن سيارتها الجديدة تطل بملامح رياضية جذابة من خلال التصميم الجديد للمصدم مع تطعيمات الكروم وشبكة المبرد الجديدة ودعامات الكروم، وتلفت الأنظار إليها من الجانب من خلال شعارات GranLusso الخاصة على الرفارف.

وتمتاز مؤخرة السيارة التي لم تعلن الشركة حتى الآن عن ثمنها التقريبي، تمتاز من خلال المصدم الخلفي الجديد وناشر هواء بنفس لون السيارة، وكشافات عاملة بتقنية LED كاملة مع شعاع ماتريكس، وقد قامت الشركة بتجهيز السيارة بأنظمة قيادة نشطة تتيح إمكانية قيادة السيارة بشكل شبه آلي.