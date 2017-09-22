بعد صانع السندوتشات.. التلفزيون المصري يقدم خبير حروب ” مزيف “

القاهرة(صدى):

في واقعة احتيال جديدة بطلها تلفزيون مصر الرسمي، حيث قدم صاحب مؤهل متوسط كخبير في التنمية البشرية ونظم المعلومات وحروب الجيل الرابع.

وكانت ضجة أثيرت قبل أيام حول استضافة فضائيات مصرية لصاحب مطعم ساندوتشات مصري في نيويورك وتقديمه على أنه محلل في الشؤون الأمريكية.

واستضافت قناة ” صوت الشعب ” التابعة للتلفزيون المصري، منتصف يوليو الماضي شخصاً يدعى ” محمد سالم ” من الشرقية حاصل على دبلوم فني صناعي، وقدمته باعتباره خبيراً في التنمية البشرية ونظم المعلومات وحروب الجيل الرابع.

واعترف محمد سالم، بحصوله على دبلوم صنايع، متابعاً أنه عقب حصوله على الدبلوم، اشترى العديد من الكتب حتى يستطيع الحديث في الإعلام معتمداً على معرفته ببعض معدي البرامج في القنوات الفضائية المصرية.

المفاجأة الأغرب التي كشفها الخبير المزيف هو اعترافه باستعداده لتقديم برنامج عن التنمية البشرية وحروب الجيل الرابع على فضائية خاصة، موضحاً أن ظهوره في الفضائيات جعله مشهوراً في بلدته منيا القمح بمحافظة الشرقية، وهو ما كان يحلم به.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض في يونيو من العام 2016 على محتال ادعى أنه خبير أمني وتقني، وسبق له العمل بجهة سيادية كبرى واستضافته وسائل الإعلام والفضائيات المصرية كخبير أمني وتكنولوجي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة أحد الشخصيات العامة والنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وأضافت أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام شخص يدعى ” أحمد الرشيدي ” مواليد 1974، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، محكوم عليه وهارب في قضية ” نصب ” بالحبس لمدة عامين بانتحال صفة أستاذ دكتور ومسؤول أمني سابق بإحدى الجهات السيادية بالبلاد ويتم استضافته في بعض القنوات الفضائية، وتنشر له مقالات علمية له ببعض الصحف القومية بالصفات المنتحلة، بهدف تحقيق الاستفادة المادية من وراء ذلك الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.