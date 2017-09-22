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  3. مزاد على كرتون تمر تم شراؤه بـ 90 ألف ريال

مزاد على كرتون تمر تم شراؤه بـ 90 ألف ريال




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين

الهياط مشكله كان راح للجمعيات وتبرع فيها احسن للفقراء والايتام

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة

هياط في مهايط

[ عدد التعليقات: 34235 ] نشر منذ 21 دقيقة

كرتون تمر بتسعين الف ريال ؟؟

,, هذي من علامات الدبور ,,

,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,

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