مزاد على كرتون تمر تم شراؤه بـ 90 ألف ريال

الجمعة 22
سبتمبر
الهياط مشكله كان راح للجمعيات وتبرع فيها احسن للفقراء والايتام
هياط في مهايط
كرتون تمر بتسعين الف ريال ؟؟
,, هذي من علامات الدبور ,,
,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,
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صادق الوعد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهياط مشكله كان راح للجمعيات وتبرع فيها احسن للفقراء والايتام
بدر طارق[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
هياط في مهايط
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34235 ] نشر منذ 21 دقيقة
كرتون تمر بتسعين الف ريال ؟؟
,, هذي من علامات الدبور ,,
,, إنا لله وإنا إليه راجعون ,,