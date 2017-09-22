كوريا الشمالية تدرس اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي

سول(صدى):

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو قوله يوم الجمعة إنه يعتقد أن بلاده قد تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.

وأدلى ري بالتصريحات للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عندما قال إنه قد يدرس ” أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ “ ضد الولايات المتحدة.

وقالت يونهاب نقلا عن ري إن كوريا الشمالية قد تبحث اختبار قنبلة هيدروجينية لكن الوزير لا يعلم ما يفكر فيه كيم بالتحديد.