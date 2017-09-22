شريحة إلكترونية تكشف مشاكل الركبة

باريس(صدى):

نجح جراح تقويم العظام الفرنسي ستيفان نودي بمستشفى “ كابستاني ” بمدينة “ بيريننيه ” الشرقية في فرنسا، في تطوير شريحة إلكترونية تساعد على معرفة ما إذا كانت الركبة تعاني من ضعف نتيجة فقدها المرونة أو نتيجة إصابة، والتقاط صورة ثلاثية الأبعاد لمعرفة مدى صلاحية مفصل الركبة تحت كل الزوايا أثناء سير المريض.

وقال الجراح الفرنسي أن جراحة ترميم الركبة تجرى لحوالى 100 ألف شخص سنويًا في فرنسا، جراء اعتلال مفصلي وهذه الشريحة، التي يتم وضعها في علبة صغيرة على الركبة ومرتبطة بماسح ضوئي، يمكنها قراءة البيانات التي تسجل، ويتم إرسالها إلى برنامج مرتبط بهاتف ذكي وتتكون صورة ثلاثية الأبعاد للركبة تمكن الطبيب من تحديد العلاج.