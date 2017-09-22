محافظ بيشة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87

سعيد العجل(صدى):

رفع محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.

وقال : تحل مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية كل عام لتمتلئ القلوب حمداً وشكراً لله سبحانه تعالى على توحيد هذا الكيان العظيم على يدي المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ونزداد فخراً واعتزازاً بهذا اليوم الذي ننتظره كل عام لما يمثله من منعطف تاريخي لمسيرتنا الوطنية وليتجدد فيه الحب والولاء والسمع والطاعة لقادة هذا الوطن .

وما الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية إلا تذكيراً بما كان عليه الآباء والأجداد في القدم من شتات وتناحر وفرقة حتى أصبحت كياناً واحداً متماسكً ذو وحدة وطنية لم تمر على تاريخ الأوطان ليَضمها وطن جُمعت أطرافه فعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار عبر مراحل شيد بنائها ونهضتها ملوكاً ساروا على منهاج راسخ قوامه هدي كتاب الله والسنة النبوية المطهرة.

سائلاً الله العلي القدير لهذا الوطن الغالي مزيداً من التقدم والتنمية والأزدهار في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وجميع الأسرة المالكة وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.