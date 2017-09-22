شركة أساس تعلن وظيفة هندسية شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظيفة هندسية شاغرة للرجال، بمسمى “ مسؤول سلامة ” ، وذلك للعمل في “ شركة أساس العالمية المحدودة ” بمحافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظيفة المتاحة لحملة شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، السلامة المهنية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2017م، والتقديم مستمر حتّى تاريخ 30 سبتمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة؛ فضلاً اضغط (هنـــــــــــــــــــــا)