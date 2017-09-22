تفاصيل وظائف شاغرة بالجامعة الإسلامية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة رغبتها في إشغال الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، على المراتب (من المرتبة الثالثة عشرة وحتى التاسعة)، والمطلوب إشغالها عن طريق النقل أو النقل بالترقية، وذلك حسب الشروط التالية:

– يتم القبول على الوظائف المشار إليها وفق شروط وأنظمة الخدمة المدنية وحسب دليل تصنيف الوظائف.

– يشترط أن يكون المنقول في نفس المرتبة أو في مرتبة أقل على أن لا تتجاوز مرتبة واحدة ويكون مستحقاً للترقية.

– لا يتم النقل إلا بعد اجتيازه المفاضلة والمقابلة الشخصية.

– يلتزم المتقدم بإكمال مسوغات نقله أو النقل بترقية في حال الموافقة خلال مدة (15) يومًا.

وأبرزت الجامعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير عام المشاريع.

2- مدير وحدة المراجعة الداخلية.

3- مستشار قانوني.

4- مدير إدارة التطوير الإداري.

5- مدير إدارة المخطوطات والدوريات.

6- مدير المطبعة.

7- مدير إدارة مراقبة المخزون.

8- مدير إدارة الامتحانات.

9- مدير مكتب المدير العام.

10- أخصائي شؤون موظفين.

11- مشرف إسكان.

12- مدير شعبة الإسكان.

13- أمين مكتبة.

14- مهندس مدني.

15- مصمم برامج.

16- مهندس.

17- أخصائي اجتماعي.

18- أخصائي تعليمي.

19- أخصائي شؤون طلاب.

20- أخصائي تخطيط.

21- مهندس ميكانيكي.

ودعت الجامعة الراغبين بالتقديم الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة: (هنا)، وذلك خلال الفترة من 1439/01/05هـ إلى 1439/01/29هـ، مع إرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf).

وللتقديم على الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا)

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