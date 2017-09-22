مصرع 4 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في تايلاند

بانكوك(صدى):

أفاد مسؤول أمن تايلاندي إن عبوة ناسفة زرعها متمردون إسلاميون -على ما يبدو- انفجرت في جنوب البلاد، اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 4 من القوات الخاصة بالجيش وإصابة 6 أحدهم مدني.

وذكر المسؤول الأمني أن القنبلة زرعت على طريق لا يزال تحت الإنشاء في باتاني.

وصرح المتحدث باسم قوات الأمن في المنطقة، براموت بروم إن “ المجموعة التي زرعت القنبلة تستخدم أساليب قديمة بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقد زرعت القنبلة على طريق تحت الإنشاء ”.

يأتي انفجار اليوم بعدما أسفر انفجار قنابل على الطرق الأسبوع الماضي عن مقتل جنديين وإصابة أكثر من 20 في يالا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المنطقة التي يحارب فيها متمردون من أجل الانفصال

يذكر أن حملة تمرد انفصالية مستمرة منذ أكثر من عقد في مناطق يالا وباتاني وناراتيوات، التي تقطنها غالبية مسلمة في البلد ذي الأغلبية البوذية، عن سقوط أكثر من 6500 قتيل منذ 2004.