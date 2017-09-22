إسرائيل تقصف مستودعا للأسلحة قرب مطار دمشق

دمشق(صدى):

قصفت إسرائيل ليلاً مستودعاً للأسلحة قرب مطار دمشق الدولي، وكانت مصادر سورية أفادت في وقت سابق – دون تأكيد – أن إسرائيل استهدفت مخازن أسلحة قرب المطار.

كما أفيد عن سماع دوي انفجارات في محيط المطار، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل النظام السوري أو إسرائيل.

في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تنفيذ ثلاث غارات إسرائيلية، استهدفت مخازن ذخيرة في مطار دمشق الدولي.

يذكر أن قوات النظام السوري كانت أقرت في السابع من سبتمبر بأن الطيران الإسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية في محافظة حماة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام عن القيادة العسكرية أن القصف وقع قرب مدينة مصياف، وأدى إلى مقتل عنصرين. في حين ذكر ناشطون سوريون أن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت مصنع أسلحة كيمياوية بالقرب من حماة.