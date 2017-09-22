  • الجمعة 22

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. صدمة مذيعة أرتدت مراسلة نفس سترتها

بالفيديو.. صدمة مذيعة أرتدت مراسلة نفس سترتها

بالفيديو.. صدمة مذيعة أرتدت مراسلة نفس سترتها
كانبرا(صدى):

أٌصيبت المذيعة ” سيلفيا جيفريس ” في أستراليا بالصدمة، عندما تفاجأت بارتداء مراسلة نفس سترتها الوردية ليظهرا على شاشة التليفزيون معا في نفس اللحظة.

ظهرت المراسلة ” جيس ميلوراد ” في مقطع فيديو متداول، ترتدي نفس سترة المذيعة ليشعر الثنائي بالإحراج، لكن مقدمة الأخبار كانت الأكثر صدمة.


الوسوم:, , , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3853 ] نشر منذ 39 دقيقة

شــي عــادي مافيهــا إحــراج .
.
أجَل حِنا وشنقول .؟ كِلِنا نَلبَس ثياب وغِتَر وعِقل نفس الشي .؟😊😁.

[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 19 دقيقة

هههههه طيب عادي حلو مطقمين والآستديو مورد😊😁😁

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *