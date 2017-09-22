بالفيديو.. صدمة مذيعة أرتدت مراسلة نفس سترتها

كانبرا(صدى):

أٌصيبت المذيعة ” سيلفيا جيفريس ” في أستراليا بالصدمة، عندما تفاجأت بارتداء مراسلة نفس سترتها الوردية ليظهرا على شاشة التليفزيون معا في نفس اللحظة.

ظهرت المراسلة ” جيس ميلوراد ” في مقطع فيديو متداول، ترتدي نفس سترة المذيعة ليشعر الثنائي بالإحراج، لكن مقدمة الأخبار كانت الأكثر صدمة.