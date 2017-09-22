بالفيديو.. صدمة مذيعة أرتدت مراسلة نفس سترتها
أٌصيبت المذيعة ” سيلفيا جيفريس ” في أستراليا بالصدمة، عندما تفاجأت بارتداء مراسلة نفس سترتها الوردية ليظهرا على شاشة التليفزيون معا في نفس اللحظة.
ظهرت المراسلة ” جيس ميلوراد ” في مقطع فيديو متداول، ترتدي نفس سترة المذيعة ليشعر الثنائي بالإحراج، لكن مقدمة الأخبار كانت الأكثر صدمة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19590 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحريم كذا
تموت لاشافت وحده تقلدها ولاتلبس زيها
على بالها بتااااخذ السوق عليها
بعدين شكلهن متفقين من البارح🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18869 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18869 ] نشر منذ 45 دقيقة
طيب. عادي تلبس نفسه لبسك. مايضر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3853 ] نشر منذ 39 دقيقة
شــي عــادي مافيهــا إحــراج .
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أجَل حِنا وشنقول .؟ كِلِنا نَلبَس ثياب وغِتَر وعِقل نفس الشي .؟😊😁.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههه طيب عادي حلو مطقمين والآستديو مورد😊😁😁