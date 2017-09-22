بالفيديو.. أحد مرابطي الحد الجنوبي يحمل شهيدا رغم إصابته

راشد آل شريه(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لأحد المرابطين بالحد الجنوبي في نجران، تحامل على نفسه رغم إصابته وحمله مرابطاً آخر استشهد في مواجهات مع مليشيات الحوثي.

وأظهر الفيديو المتداول، المُرابط قيل إنه يدعى محمد عامر الأسمري وهو يتحامل على نفسه رغم إصابته ويحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبي، لنقله إلى موقع القيادة لعمل اللازم بشأنه.

