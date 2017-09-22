بالفيديو.. أحد مرابطي الحد الجنوبي يحمل شهيدا رغم إصابته
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لأحد المرابطين بالحد الجنوبي في نجران، تحامل على نفسه رغم إصابته وحمله مرابطاً آخر استشهد في مواجهات مع مليشيات الحوثي.
وأظهر الفيديو المتداول، المُرابط قيل إنه يدعى محمد عامر الأسمري وهو يتحامل على نفسه رغم إصابته ويحمل جثمان زميله الشهيد بالحد الجنوبي، لنقله إلى موقع القيادة لعمل اللازم بشأنه.
الحكيرررر[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 4 ساعات
وش النفسيه ذي شايل واحد ميت وتصور زمن العجايب وحب الشهره حته على حساب الشهداء
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 4 ساعات
لا إلة إلا الله
يارب احفظهم وحميهم وتقبل شهدائنا يا الله
اسود في المعرك ولاغرابة فهم احفاد الصحابة
نعم نحن لانترك شهدائنا يساوم عليهم اذناب فارس اخزاهم الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3868 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوة إلا بالله . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .
مغرد[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 4 ساعات
hالمفروض الا مور هذى ما تطلع هذى يفرح فيها العدوا المفروض الا مور هذى ما تصور الى مات رحمه الله المصاب الله يشفيه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18874 ] نشر منذ 4 ساعات
الينصركم
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4681 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم ارحم شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداءً للدين والوطن..اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم..وأدخلهم الجنة يارب العالمين اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًايآرب العالمين
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1671 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم انصر ابطالنا بالحد الجنوبي وفي كل بقاع الأرض، اللهم انصرهم نصراً موزرا وردهم الى اهلهم سالمين غانمين منتصرين بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم ورحم شهدائهم وشفي مصابهم وشد على قلوبهم وثبت اقدامهم اللهم امين يارب العالمين
بنت الحرمين .[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات
رجل يمعنى الكلمة رغم الالم الجسدي والنفسي اظهر شجاعته للاعداء ليريهم رجال الوطن الذين لا يهابون الموت ولا الالم
وليجعل منه عبرة لباقي جنسه
اللهم سدد خطاهم وارحم حالهم وافرج عليهم محنهم بالانتصار على اعداء الاسلام .
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9179 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم ارحم شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداءً للدين والوطن..اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم..وأدخلهم الجنة يارب العالمين اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنًايآرب العالمين
،،، اللهم استجب دعائنا ووفق من اجتهد وكتب هذا الدعاء الى ماتحب وترضى
ابو مشهور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 ساعات
احسن الظن هذه ليست حب لشهره ورغبه لظهور
هذا يسمي توثيق للحدث
من اجل ان يصل اليك الحدث وانت على فراشك وكوب الشاي في يدك
وهدير جهاز التكييف على راسك
وتحمدالله العظيم على ان هيئا لك هاؤلا الاسود الاشوس
ليكونوا مشاريع شهاده دونك ودون الوطن
تذكر جيدا
ان من ساء عمله ساء ظنه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34235 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اكتبه من الشهداء المفربين واحسن عزاء اهله ،
واشفي اللهم المصاب وانصره مع خوياه المدافعين عن الوطن وثبت اقدامهم وسدد رميهم ,, آمين ,,
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم سدد رمهيم وانصرهم علي اعداءهم امين
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو مشهور
كفيت ووفيت ونورت
صادق الوعد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو مشهور كفيت ووفيت
عيسى محمد علي فرحان[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
المدعو الحكير هؤلاء الصناديد على مدار 24 ساعة بالشكل هذا يصبح الواحد منهم ولا يعلم هل سيعيش الى المساء ام لا والعكس
في قتال ومرابطة أسأل الله ان يتقبل شهدائهم ويشفي جرحاهم وينصرهم على اعدائهم
حماة الوطن بعد الله والله سبحانه يصطفي من عباده اخيارهم للجهاد والمعالي
اما انت ومن على شاكلتك لست كفؤ وليس فيك من الرجالة الا اسمها وكان الأجدر بك ان تدعو للشهيد والمصاب لا أن تتهكم عليهم فوالله ان بسطار احدهم خير منك ومن أشكالك ياحثالة
سعيد[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 26 دقيقة
كفو يا رجال الحجر ونعم . رحم الله الشهيد رحمة واسعة وهذا مشهد بطول يعتز به ويفتخر هذا أفضل فيديوا تصور . أفضل من فيديوهات الطقطقة والسخرية والاستهبال والاستهتار . يحاكي واقع حقيقي يعيشونه هؤلاء الأبطال للدفاع عنا وعن دينهم ومقدساتهم . أطال الله في أعمارهم هؤلاء الأبطال ورحم الله الشهداء وجزاكم الله عنا كل خير .
عبدالله ال عمر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة
الشهيد أحمري واسأل الله له الرحمه والمصاب أسمري واسأل الله له الشفاء