توقيف مواطن بمطار القاهرة أبلغ قائد ” السعودية ” أنه سيفجرها
ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة القبض على راكب سعودي مازح قائد طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة بأنه يمكنه تفجير الطائرة فقام بإلغاء سفره وإبلاغ رجال الشرطة الذين بدأوا التحقيق معه.
وقالت مصادر بمطار القاهرة : أثناء صعود ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 386 والمتجهة إلى جدة للطائرة التى تأخر إقلاعها 3 ساعات قام راكب سعودي بالمزاح مع قائد الطائرة وأنه يمكنه تفجير الطائرة إلا أن قائد الطائرة رفض إصطحابه وطلب إلغاء سفره وإنزال حقائبه من الطائرة التى تأخر إقلاعها ساعتين وأبلغ رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على الراكب وإحالته لإحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه حيث قرر الراكب بأنه كان يمزح مع قائد الطائرة بسبب تأخر إقلاعها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19590 ] نشر منذ 1 ساعة
تمزح هاااه
هالأمور يغبي مفيها مزح
الله لايهينك
رح كعااااابي
رياضة ومنها يتبخر الغباء الي براسك🤔
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19590 ] نشر منذ 1 ساعة
رب كلمة قالت لصاحبها دعني
ف أنا أكبر من فمك🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3853 ] نشر منذ 60 دقيقة
ومِــــــــــنَ الغــــــــباءِ ما قَتَــــــــــــل .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18869 ] نشر منذ 41 دقيقة
ايوه كذا احسن. واذا باقي عنكم حمير ركبوه على واحد منها وعطوه. زوادته. وتدكوبه. يجي. علشان بعدين يعرف فين يحط لسانه يشوف المصايب اشكال والوان. ويسوي فيها مزوح
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3853 ] نشر منذ 29 دقيقة
مايجوز يخيتي األأخ يركب على أخـــــــــوه .😂😄😁.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 17 دقيقة
هذه أول جمعة في هذا العام
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جعلها الله خير لنا ولكم
فاتحه للأرزاق مليئة بالأجر
مصحوبة بالعافية ومختومة بالمغفرة
كل عام وأنتم بخير
اللهم صل على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم🌹
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 4 دقائق
تمزح يابغل اجل
مصيرك ترجع ونشوف المزح على اصولة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3853 ] نشر منذ 3 دقائق
كـــــل عـــــام وأنتــــــم بخيــــــــر .
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اللهم صل وسَلِم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
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جزاك الله كل خير أخينا الابهاوي .💐.