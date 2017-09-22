توقيف مواطن بمطار القاهرة أبلغ قائد ” السعودية ” أنه سيفجرها

عبده أبوالفضل(صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم الجمعة القبض على راكب سعودي مازح قائد طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة بأنه يمكنه تفجير الطائرة فقام بإلغاء سفره وإبلاغ رجال الشرطة الذين بدأوا التحقيق معه.

وقالت مصادر بمطار القاهرة : أثناء صعود ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 386 والمتجهة إلى جدة للطائرة التى تأخر إقلاعها 3 ساعات قام راكب سعودي بالمزاح مع قائد الطائرة وأنه يمكنه تفجير الطائرة إلا أن قائد الطائرة رفض إصطحابه وطلب إلغاء سفره وإنزال حقائبه من الطائرة التى تأخر إقلاعها ساعتين وأبلغ رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على الراكب وإحالته لإحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه حيث قرر الراكب بأنه كان يمزح مع قائد الطائرة بسبب تأخر إقلاعها.