غموض يحيط بمقتل معارضة سورية وابنتها في اسطنبول

إسطنبول - تركيا(صدى):

أغتيلت المعارضة والصحفية السورية عروبة بركات مع ابنتها الإعلامية حلا بركات، فجر الجمعة، في شقتهما بمدينة اسطنبول، بظروف غامضة حسبما أعلنت شذى شقيقة عروبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شذى بركات أخت المعارضة في منشور على فيسبوك: ” اغتالت يد الظلم و الطغيان أختي الدكتورة عروبة بركات و ابنتها حلا بركات في شقتهما في اسطنبول “.

كما اتهمت السلطات السورية بالوقوف وراء عملية الاغتيال وقالت ” ننعى أختنا المناضلة الشريدة التي شردها نظام البعث منذ الثمانينات إلى أن اغتالها أخيرا في أرض غريبة .”

يذكر أن عروبة بركات كانت عضوا في المجلس الوطني السوري المعارض الذي تشكل بعد انطلاق الاحتجاجات في البلاد عام 2011، فيما عملت ابنتها حلا في مؤسسة سورية إعلامية معارضة خارج البلاد.