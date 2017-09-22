بالفيديو.. مسن يتوشح لون الوطن احتفالاً ويدعو الشباب للعمل

حمود العنزي(صدى):

اتبع مواطن مُسن طريقة خاصة به للاحتفال باليوم الوطني للمملكة من خلال التوشح باللون الأخضر، داعياً شباب الوطن إلى العمل لنهضة المجتمع.

وأوضح فيديو متداول، المسن وهو يتشح باللون الأخضر ويرتدي كاباً على رأسه يحمل شعار المملكة، موجهاً رسالة إلى الشباب قال فيها: ” اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا وكأن الملك بينكم ومعكم، بارك الله فيكم “.

وتوجه المسن بالدعاء للشباب بالنصرة وأن يحفظهم من أعدائهم.