سائق يتحرش بطالبة أثناء خروجها من المدرسة بالرياض
تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على سائق أجنبي تحرش بطالبة متوسط في أحد أحياء شرق الرياض أثناء خروجها من المدرسة.
وقال شهود عيان، إنهم شاهدوا الطالبة تتعارك مع أحد السائقين أمام بوابة المدرسة ما دفعهم للتدخل لمعرفة الأسباب.
وأضافوا أن الطالبة أبلغتهم أن السائق حاول التحرش بها، وسارعت بالدخول إلى المدرسة من شدة الخوف.
وقام المتواجدون باحتجاز السائق بعد أن استفزهم تصرفه، لحين وصول الجهات الأمنية التي ألقت القبض عليه، فيما قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات الواقعة.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19588 ] نشر منذ 29 دقيقة
🤔🤔🤔
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19588 ] نشر منذ 25 دقيقة
يعني ماشاف يتحرش بها الا عند باب المدرسة
ويتعاركون
أكيد في شي
محد يجي من الباب للطاقه🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18862 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله المستعان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18862 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله المستعان والله يصلح الحال
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 3840 ] نشر منذ 16 دقيقة
حسبي الله علاه . يباله جَلد بخيازرين منقَعَه في ماء وملح أسود الوجه.😡.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19588 ] نشر منذ 8 دقائق
ههههههههه ههههههههه
فتحت خبر لقيت بنت ترغب باالزواج مسيار
دخلت على الموقع
وطقطقت عليها😂😂😂
شكل مافي جمعه اليوم😭😭
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂