سائق يتحرش بطالبة أثناء خروجها من المدرسة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على سائق أجنبي تحرش بطالبة متوسط في أحد أحياء شرق الرياض أثناء خروجها من المدرسة.

وقال شهود عيان، إنهم شاهدوا الطالبة تتعارك مع أحد السائقين أمام بوابة المدرسة ما دفعهم للتدخل لمعرفة الأسباب.

وأضافوا أن الطالبة أبلغتهم أن السائق حاول التحرش بها، وسارعت بالدخول إلى المدرسة من شدة الخوف.

وقام المتواجدون باحتجاز السائق بعد أن استفزهم تصرفه، لحين وصول الجهات الأمنية التي ألقت القبض عليه، فيما قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات الواقعة.