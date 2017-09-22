تعليم تبوك تحقق في واقعة الاعتداء على معلمين خلال الدراسة

محمود البلوي(صدى):

أمر مدير تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بإحالة قضية اعتداء ولي أمر على أحد المعلمين أمس الخميس للجهات الأمنية التي باشرت الحادثة لحظة وقوعها.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم تبوك علي القرني، أن إدارته ستتخذ الإجراءات كافة، التي تحفظ حقوق المعلم والمدرسة من مثل هذه التصرفات المؤسفة، والتي حدثت خلال اليوم الدراسي.

وكان عددٌ من معلمي ابتدائية بتبوك تعرضوا لاعتداء لفظي وجسدي من قِبل ولي أمر طالب داخل المدرسة، قبل أن تتطور الحادثة إلى إسقاط المعلم على أرضية المدرسة، ودخوله في حالة إغماء، الأمر الذي نقل على إثر ذلك إلى المستشفى وأعطي تقريرًا طبيًا أوليًا بمدة شفائه تتجاوز 10 أسابيع، فيما لا تزال التحقيقات جارية.