بالصور.. مدارس شرق الرياض تنظم ملتقى وحدة وطن ٨٧

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

ضمن فعاليات الاحتفاء بالذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية نظمت مجموعة من المدارس التابعة لمكتب التعليم بشرق الرياض ( ابتدائية عكرمة – ابتدائية أوس بن الصامت – ابتدائية التنعيم – ابتدائية هشام بن حكيم – ابتدائية الإمام المزي ) تحت إشراف رواد النشاط الطلابي الأستاذ عبدالعزيز العبداللطيف والأستاذ عبدالله العنزي والأستاذ عبدالرحمن الشايع والأستاذ خالد الحسون والأستاذ عمر الطرباق ملتقى ” وحدة وطن ” بمقر ساحة البلدية بحي الفيحاء شرق مدينة الرياض.

ويهدف الملتقى إلى ترسيخ الإعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية والتذكير بنعم الله على وطننا، ومنها الأمن والأمان والاستقرار، وانطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى الطلاب، حيث تضمن الملتقى عدة مجالات وفق جدول زمني معد مسبقاً .

بدأ بتعارف طلاب المدارس المشاركة ثم إقامة بطولة كأس الملتقى بنظام خروج المغلوب في مباراتين والذي انتهى بتتويج مدرسة عكرمة الإبتدائية بالكأس والميداليات الذهبية ومدرسة هشام بن حكيم بالميداليات الفضية.

وشارك الجميع معلمين وطلاب في كتابة رسائل ودعوات لجنودنا البواسل في لوحة صممت خصيصاً لهذه المناسبة، ثم التقطت الصور الجماعية بعد ذلك تناول الجميع وجبة خفيفة.

وقام الجميع بخدمة المكان وإعادته كما كان بالطريقة الصحيحة لتعزيز قيمة المحافظة على المكتسبات الوطنية متمنين للوطن المزيد من الرخاء والعطاء والتقدم.

