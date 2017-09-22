انتحار شاب اكتشف حمل زوجته بالشهر الرابع رغم مرور 10 أيام على زواجهما

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري مقيم بمنطقة كرداسة المصرية على الانتحار بعدما اكتشف أن زوجته حامل فى الشهر الرابع، رغم أنه لم يمر على زواجهما 10 أيام.

تفاصيل الواقعة ترويها والدة المجنى عليه لإحدى الصحف المحلية، أن بعد زواج نجلها بعشرة أيام فوجئت به يخبرها بأن زوجته حامل وفى الشهر الرابع، الأمر الذى أصابها بالصدمة، وحاولت أن تستفسر منه عن السبب، ولكنه لم يجيب، فطلبت منه أن يجرى تحليل ” DNA ” لمعرفة عما إذا كان الطفل من صلبه أم لا.

وتضيف الأم: ” اعترض ابنى على طلبي، وأكد لي أنه كان على علاقة بزوجته قبل زواجهم، شكيت في كلامه لأنه لم يكن يعرفها جيدا قبل الزواج، لأنها تقيم بمحافظة أسوان وتعيش مع أسرتها في منزل واحد ” .

وأضافت الأم خلال التحقيقات، أن خلافات كثيرة نشبت بينهم أدت إلى تركه المنزل واصطحب زوجته مع وسكن بمنطقة أخرى، وبعد عدة أيام حضر لزيارتي ليطمئن على ويبلغني بمكان سكنه الجديد، خلال حديثنا جددت طلبى بإجراء تحليل الـ ” DNA ” ولكنه رفض، وأخبرني أنه سيصعد إلى الطابق العلوي ليستريح من الكثير، واتصلت عليه لكنه لم يجب على الهاتف، فطلبت من زوج شقيقته الاطمئنان عليه، فصعد لرؤيته وطرق الباب لكنه لم يجب، فقام بكسر باب الشقة وعثر عليه معلقا في سقف الحجرة وقد لفظ انفاسه الأخيرة، وتم إبلاغ النجدة وتحرير محضر بالواقعة.