الإسكان تكشف شروط حصول المطلقة على منتجاتها
أتاحت وزارة الإسكان للمطلقة من دون أبناء التقدم على بوابتها للحصول على أحد منتجاتها.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها على ” تويتر ” ، ردًا على إحدى المتابعات إنه في حال مر على الطلاق سنتان يحق لكِ التقدم على منتجات الوزارة، حتى إن لم يكن لديك أبناء.
وكانت وزارة الإسكان قد أكدت في وقت سابق أن الأرملة والمطلقة يحظيان باهتمام وعناية برنامج الوزارة لتنظيم الدعم السكني ” إسكان ” ، وذلك من خلال محاور عدة على مستوى الاستحقاق والأولوية، بما يعزز إمكانية حصولها على المسكن المناسب.
وأوضحت أن المطلّقة التي مضى على طلاقها عامان وتعول أبناءها ” بأي عدد ” ، إضافة إلى الأرملة التي تعول أبناءها ” بأي عدد ” ، ضمن المستحقين في برنامج ” إسكان ” .
وأضافت: ” الوزارة تستهدف كل من لا يملك مسكنًا مناسبًا بما في ذلك الأرملة والمطلقة التي تنطبق عليها شروط آلية الاستحقاق والأولوية التي أقرّت أخيرًا، وتضمّنت عددًا من البنود التي من شأنها الإسهام في تحقيق العدالة والشفافية على مستوى جميع المتقدمين ” .
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5552 ] نشر منذ 10 ساعات
المفروض المطلقات والأرامل يقبلونهم بدون شروط لانهم احق من غيرهم وان شاء الله المسؤولين ما يقصرون
عيسى محمد علي فرحان[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 9 ساعات
تباً لكم وهتك الله ستركم وهذا ليس تكرماً منكم بل لأن الناس كشفت غشكم في تنفيذ تلك المباني قبل ان تسكن ولم يقبلوا منتجاتكم فاصبحتوا تتسولون المواطنين بأن يستلموا تلك الخرابات وعندما فوجئتم برفضهم توجهتوا للنساء للعب عليهم وتوريطهم وكل ذلك موثق
ولكن ماأقول الا اللهم من ولي شيء من أمور المسلمين ولم يخلص ويعمل بأمانة ويحرص على موارد الدولة التي سلمت له ان يبتليه في بدنه واولاده وماله وبيته
حسبي الله ونعم الوكيل
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2167 ] نشر منذ 9 ساعات
امين يا رب استاذ عيسي طيب انا لي 32 عاما مطلقة و تم رفض طلبي لاني دفعت فاتورة الكهرباء
عيسى محمد علي فرحان[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 7 ساعات
هذولا يانجاة ماعندهم الاقوة تصاريح بشكل شبه يومي كل يوم ولهم فكرة وعلى كثر افكارهم لا يوجد آلية للتنفيذ وآخرتها يحولون الناس على البنوك التجارية هذا كله في سبيل مصالح شلة معينة من المطورين العقاريين والضحية المواطن المغلوب
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2167 ] نشر منذ 6 ساعات
اشكرك للرد و صدقت و الله المستعان لولا الله ثم اخي لبت في الشارع انا و ابنائي بس احمد الله و اشكرة انه فوقي سقف و باب يحمينا
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19644 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوةالا باالله العظيم
الله يكون بعونك أخت نجاة
للأسف المحسوبية وشغل الواسطات
حرمت الضعوف من كل شي
لكن الحمدلله ع كل حال.
رامي الايطالي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالطريقه ذي راح يكثر الطلاق بداعي السكن لها ولعيالها اعرف تفكير الحريم