الإسكان تكشف شروط حصول المطلقة على منتجاتها

نايف السالم(صدى):

أتاحت وزارة الإسكان للمطلقة من دون أبناء التقدم على بوابتها للحصول على أحد منتجاتها.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها على ” تويتر ” ، ردًا على إحدى المتابعات إنه في حال مر على الطلاق سنتان يحق لكِ التقدم على منتجات الوزارة، حتى إن لم يكن لديك أبناء.

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت في وقت سابق أن الأرملة والمطلقة يحظيان باهتمام وعناية برنامج الوزارة لتنظيم الدعم السكني ” إسكان ” ، وذلك من خلال محاور عدة على مستوى الاستحقاق والأولوية، بما يعزز إمكانية حصولها على المسكن المناسب.

وأوضحت أن المطلّقة التي مضى على طلاقها عامان وتعول أبناءها ” بأي عدد ” ، إضافة إلى الأرملة التي تعول أبناءها ” بأي عدد ” ، ضمن المستحقين في برنامج ” إسكان ” .

وأضافت: ” الوزارة تستهدف كل من لا يملك مسكنًا مناسبًا بما في ذلك الأرملة والمطلقة التي تنطبق عليها شروط آلية الاستحقاق والأولوية التي أقرّت أخيرًا، وتضمّنت عددًا من البنود التي من شأنها الإسهام في تحقيق العدالة والشفافية على مستوى جميع المتقدمين ” .