بالصور.. سفارة المملكة في كوريا الجنوبية تحتفل باليوم الوطني

سول(صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية، رياض بن أحمد المباركي، حفلاً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة في فندق ” اللوتيه ” بالعاصمة الكورية ” سول ” بحضور ضيف الشرف السيد شيم جيه كوان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والوحدة بالجمعية الوطنية ” البرلمان ” ، والسيد جو كيونغ تيه رئيس لجنة الإستراتيجية والمالية بالجمعية الوطنية ” البرلمان “.

واستهل الحفل بكلمة السفير ” المباركي ” رفع فيها أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ مشيرًا إلى أن ذكرى اليوم الوطني تأتي لتذكرنا بالجهود والتضحيات التي بذلها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه- لبناء هذا الكيان الكبير على أساس من تحكيم كتاب الله والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وما أنعم الله به عليه من جمع شملها وتوحيد كلمتها ونشر الأمن والاستقرار في ربوعها.

وقال المباركي أن المملكة تقف اليوم بشموخ في مصاف الدول المتقدمة وتعيش عهدًا زاهرًا ميمونًا ونهضة مباركة وأمنًا وأمانًا واستقرارًا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- يحفظهم الله – .

وأردف السفير قائلاً : إنه من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا وازدهارًا تأتي رؤية المملكة ٢٠٣٠ بما تحمله من مضامين وطنية ومرتكزات تنموية وخطط مستقبلية إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد الدؤوب لاستشراف المستقبل ومواكبة السير في ركاب الدول المتقدمة والسعي نحو تنمية شاملة وتوظيف إمكانات البلاد وطاقاتها والاستفادة من موقعها وثرواتها لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بثوابت الدين والمحافظة على أصالة المجتمع.

ولفت السفير ” المباركي ” أن المملكة منذ تأسيسها جعلت في مقدمة اهتماماتها خدمة الإسلام والمسلمين ونشر سماحة ووسطية الإسلام، والتعاون مع كل دول العالم في نشر الأمن والسلام والتعايش السلمي بين أتباع الأديان.

وحضر الحفل جمع غفير من المسؤولين في الحكومة الكورية والشخصيات البارزة من أساتذة ورؤساء الجامعات وكبار رجال الأعمال والإعلاميين كما حضره السفراء المعتمدون لدى جمهورية كوريا وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنسوبو السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها وعدد من الطلاب المبتعثين.