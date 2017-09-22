أخصائية تفسر أسباب بكاء النساء قبل النوم

متابعات(صدى):

قالت أخصائية اجتماعية، ليس غريباً القول أنك لست الوحيدة التي تبكي كل ليلة قبل الخلود إلى النوم، إن لسبب شعورك بالوحدة القاتلة او نتيجة التعب النفسي والأرهاق من التعرض الدائم للخيانات أو خيبات الأمل العاطفية والاجتماعية.

كما أنه ليس غريباً أن تكوني، كعدد كبير من النساء، تحاولين كل يوم النهوض من فراشك محاولة الظهور بمظهر المرأة القوية والمتفائلة اضافة الى تصنعك بأنك سعيدة وبخير، من هنا، تقومين بجهد استثنائي لنشر صورك تمضين اجمل الاوقات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن من الغريب هو قبولك بالاستمرار في هذه المسرحية التي تزيدك ألماً وقهراً وتوتراً، وبالتالي عليك العمل فعلاً على التوقف عن حال التصنع والتظاهر هذه لتعيشي فعلا مشاعر الحب والسعادة والراحة النفسية.

فأنت، كسائر النساء، تستحقين الشعور بالرضا النفسي والسعادة التي لا يمكنك الحصول عليها من الاخرين، بل يجب أن تكون قراراً شخصياً، يبدأ من تعزيز ثقتك بنفسك واتخاذك لقرار أن تحبي نفسك، بعيداً عن الأنانية والغرور، ليتحول الى اسلوب حياة كامل متكامل، من خلال ابتاع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية والمطالعة وتثقيف الدماغ والروح.

وتكتمل هذه المسيرة من خلال اختيار الأصدقاء المناسبين الذين يؤمنون لك البيئة الصحية المناسبة لك بغية التطور والتقدم، بعيداً عن السلبية والنكد، وصولاً الى معرفة اختيار الشريك المناسب لك الذي يؤمن لك الحب الذي تستحقينه والمعاملة المناسبة بعيداً عن الذوبان في شخصه.