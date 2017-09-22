علقة ساخنة لمعلم من ولي أمر طالب
أقدم ولي أمر أحد الطلاب على اقتحام مدرسة ابتدائية بأحد أحياء تبوك للاعتداء على مُعلم بضربه ودفعه من الخلف متسبباً في سقوطه مغشياً عليه على رخام المدرسة، إثر خلاف وقع بينهما بسبب غلق الطريق أمام سيارة المعلم من قبل ولي الأمر خارج المدرسة.
وقالت مصادر أن الواقعة بدأت مع حضور ولي أمر أحد طلاب ابتدائية البخاري في حي الرحيل بتبوك لتقديم شكوى بشان أمر ما قبل أن يتطور الأمر ويحدث خلاف بين ولي الأمر ووكيل المدرسة ليسارع بعض المعلمين والإداريين إلى التدخل ومحاولة إبعاد ولي أمر الطالب وإخراجه من المدرسة.
وأوضحت ذات المصادر أن الأمر لم ينته عند ذلك بل نشب مجدداً بعد خروج أحد المدرسين لإنهاء بعض المسائل الإدارية حيث فوجئ بإغلاق الطريق أمام سيارته بواسطة سيارة ولي أمر الطالب ليطلب منه الابتعاد، لافتةً إلى أن الطرفين دخلا في مشادة حاول المعلم إنهائها بعودته للمدرسة قبل أن يقوم ولي الأمر بالهجوم عليه من الخلف وطرحه أرضاً مسبباً له إصابة شديدة في يده نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأثبت التقرير الطبي تضرر يد المعلم وحاجته لإجراء عملية جراحية في يده، موضحةً أن ولي الأمر حاول الاعتذار عن فعلته إلا أن المعلم رفض وتمسك باتخاذ اللازم لمعاقبته وفق ما تقتضيه الأنظمة.
ووجّه مدير تعليم تبوك إبراهيم العُمري، بإحالة قضية اعتداء ولي أمر على المعلم للجهات الأمنية التي باشرت الحادثة لحظة وقوعها.
عبدالله[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 16 ساعة
الصلح خير
بدر طارق[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 16 ساعة
الواقعة حصلت خارج اسوار المدرسة والمفروض لايكتب بين معلم وولي امر طالب بل الاصح بل بين مواطنين بالقرب من مدرسة.
سعيد[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 16 ساعة
لابد من محاسبة ولي الأمر ويعامل حسب النظام . واعتدائه على المعلم داخل المدرسة وفي أثناء وقت الدوام وداخل المبنى الحكومي . وتعويض المعلم المتضرر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 16 ساعة
ما طلبنا تبرير ولاعرض صلح
يقال من لم يحمي دارة ما ينعد براية
سعيد[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 16 ساعة
ثم كلمة (علقة ساخنة ) فيها نوع من الشماته والفرح لما حصل للمعلم . ارجوا تغيير العبارة .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19660 ] نشر منذ 16 ساعة
صك عليه بالسيارة وغدر به وهاجمه من الخلف
أسلوب حقير ونذل
ولا تتنازل يامعلم
هذا مالقى من يوقفه عند حده
والحين طاح ب شر آعماله
خله يخيس باالسجن😡
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 850 ] نشر منذ 16 ساعة
بدر ماهي مشكلة بالأخير المعلم مواطن اتمنى عدم التنازل عنه حتى يعتبر غيره من أمثال بدر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18918 ] نشر منذ 16 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18918 ] نشر منذ 16 ساعة
المعتدي لازم يعاقب
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5552 ] نشر منذ 16 ساعة
اصلاً بالزمن هذا الكل مضيع التربية الاب والمعلم خلوهم ان شاء الله يذبحون بعض هذا يسمونه مرجلة عندهم الواحد يأخذ حقه بايده خلوهم فخار يكسر جيل هالوقت بلا تربية لان الكل مضيع التربية
ابوسامر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 14 ساعة
علقه ساخنه ماهي اعتداء على المعلم المدرس عادي يعتدى عليه وغيره لا
مرسيدس[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 14 ساعة
الوكيل الي مشيها وطاح فيها الضعيف لو رد الوكيل الأمر للمدير لكان انتهى الإشكال والناس جو عشان يعلموا اولادهم مو يتحكم الوكيل كأن المدرسه لأبوه واذا جاه من حبايبه ابشر بعزك يا فلان
مرسيدس[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 14 ساعة
الوكيل الي انشبها
مرسيدس[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 13 ساعة
ولي الأمر غضب وسبب الغضب تعنت الوكيل فلم يتلقى الصدمه سوى المعلم نتمنى معاقبة الوكيل بجانب ولي الأمر لأنه هو سبب المشكله التي حدثت ولم يتصرف معها تصرف تربوي الراجل جا لكي يعرض مشكلة ولده للوكيل قد تكون نقل ابنه من صف او مكان بسبب سوء أخلاق أصحابه او حد يضايق ولده القضيه مبهمه وقانوتياً لايحق للوكيل صاحب شرارة المشكله التعنت في وجه ولي الأمر الذي حضر ليقدم شكوى من حقه أن يقدمها انسب حل يردوه معلم ويخلي الوكيل لرجل كفو والمديرماله اي دور رغم أن المفروض يرجع إليه الوكيل حتى لم يذكر اسمه العلم والله في تطور مستمر واحنا نفتل عضلاتنا على أولياء الأمور لا احد يحكم من المتابعين من خشمه الوكيل غلط والمدرس غلط عند دفع ولي الأمر من الخلف والله لو احد عنده ضمير ليجلده جلد احنا جينا في صرح حكومي وليس في حلبة مصارعه لا احد يفتي من خشمه ليقل خير او ليصمت سبب اعتداء ولي الأمر على المعلم هو اشتباكه مع ولي الأمر هذى صرح حكومي غصبا عن المعلم والوكيل والمدير والمرشد والإداري احترام المكان الذي يعمل به
العدناني[ عدد التعليقات: 1698 ] نشر منذ 13 ساعة
طبايشالفكرة إلا وصلها لولده اللي يدرس بها المدرسة ؟؟؟؟
إنا لهوإنا إليه راجعون
مرسيدس[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 13 ساعة
المعلم ابو جبيره ماله اي حق يطرد المعلم هوى والإداري من المدرسه مالهم اي حق نهائياً ليش خروف او ثور يطلعون ولي الأمر من الزريبه يوجد شرطه هي لها الحق في ذالك اما يهين الوكيل والمدرس والإداري ولي الأمر هذه طلعت من اسم مدرسه إلى مدرسة عصابات لولي الأمر الحق في تقديم شكوى على الي حصل له يخرجوه ليش هو بيت ابوه ولا امه قانونيا مالوه حق الوكيل هو سبب المشكله وشكل المدير غايب نتمنى نقل المشكله كامله وهل من حق المعلم طرد ولي الأمر وسحبه بالقوه إلى خارج أسوار المدرسه يا عيبه عليكم والله انتم شغالين لخدمة ذالك الطالب وتعليمه احسن تعليم ليس لإهاتة والده أعوذ بالله من سوء تعامل هذي الأشكال
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1993 ] نشر منذ 13 ساعة
امحق من اب انت تعطي مثلا قبيحا لابنك امام كل الطلبه , وايا كان الخلاف فلن يصل الى ماوصل اليه الا لكونك انسان اقل مايقال فيك انك من تأبط شرا ولو كنت محل المدرس فلن اتنازل عن حقي ولو انطبقت السماء على الارض بل سأطالب بنقل ابنك من المدرسة الى مدرسة اخرى لان بقائه فيها سيكون فتيلا لمشاكل اخرى في المستقبل
مؤدب[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 12 ساعة
همجية
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5814 ] نشر منذ 10 ساعات
تخلف وهمجية
الهلالي[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 8 ساعات
بصراحة مسخوها اولياء الامور مع المعلمين
ولهذا يجب تجريم الاعتداء على المعلمين
الريان[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 2 ساعتين
معلمين فاشلين
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19660 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله أنت الفاشل
مخلفات منفوحه
تتحدث😂😂😂😂😂