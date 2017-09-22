علقة ساخنة لمعلم من ولي أمر طالب

محمود البلوي(صدى):

أقدم ولي أمر أحد الطلاب على اقتحام مدرسة ابتدائية بأحد أحياء تبوك للاعتداء على مُعلم بضربه ودفعه من الخلف متسبباً في سقوطه مغشياً عليه على رخام المدرسة، إثر خلاف وقع بينهما بسبب غلق الطريق أمام سيارة المعلم من قبل ولي الأمر خارج المدرسة.

وقالت مصادر أن الواقعة بدأت مع حضور ولي أمر أحد طلاب ابتدائية البخاري في حي الرحيل بتبوك لتقديم شكوى بشان أمر ما قبل أن يتطور الأمر ويحدث خلاف بين ولي الأمر ووكيل المدرسة ليسارع بعض المعلمين والإداريين إلى التدخل ومحاولة إبعاد ولي أمر الطالب وإخراجه من المدرسة.

وأوضحت ذات المصادر أن الأمر لم ينته عند ذلك بل نشب مجدداً بعد خروج أحد المدرسين لإنهاء بعض المسائل الإدارية حيث فوجئ بإغلاق الطريق أمام سيارته بواسطة سيارة ولي أمر الطالب ليطلب منه الابتعاد، لافتةً إلى أن الطرفين دخلا في مشادة حاول المعلم إنهائها بعودته للمدرسة قبل أن يقوم ولي الأمر بالهجوم عليه من الخلف وطرحه أرضاً مسبباً له إصابة شديدة في يده نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأثبت التقرير الطبي تضرر يد المعلم وحاجته لإجراء عملية جراحية في يده، موضحةً أن ولي الأمر حاول الاعتذار عن فعلته إلا أن المعلم رفض وتمسك باتخاذ اللازم لمعاقبته وفق ما تقتضيه الأنظمة.

ووجّه مدير تعليم تبوك إبراهيم العُمري، بإحالة قضية اعتداء ولي أمر على المعلم للجهات الأمنية التي باشرت الحادثة لحظة وقوعها.