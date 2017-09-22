مشاجرة دامية بين إمرأة وصديقتها المتزوجة حبيبها السابق

خالد الظفيري(صدى):

نشبت مشاجرة دامية بين إمرأة كويتية وصديقتها التي تزوجت حبيبها السابق، بعد أن جمعتهما الصدفة داخل صالون تجميل بمنطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية الكويتية.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة بين مواطنتين في أحد الصالونات النسائية، بمنطقة خيطان التابعة لمحافظة الفروانية، وفشل العاملات في الصالون في فض الاشتباك بينهما.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة للسيطرة على الموقف وتم فض الاشتباك وتبين أن الفتاتين صديقتان منذ الطفولة لكنهما اختلفتا مؤخرًا بسبب وقوعهما في حب شاب واتضح أن سبب المشاجرة هو تواجدهما صدفة في مكان واحد بعد أن تزوجت إحداهما مؤخرًا بصديق الأخرى قبل أن تصفها بأنها عانس.