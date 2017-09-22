عرض بحري باحتفالات جازان باليوم الوطني

حسن الجعفري(صدى):

قررت الهيئة العامة للترفيه تضمين احتفالاتها باليوم الوطني فعالية احتفالات اليوم الوطني البحرية غدا في الكورنيش مقابل متنزه سلوى بمنطقة جازان.

ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم تقديم عروض مائية متعددة الوسائط لتروي نبذة من حكاية المملكة، وحرصا على أن يستمتع بها الجميع، إذ ستتم إعادة العرض كل نصف ساعة، كما أوضحت أنه سيتم من خلال الفعالية سرد تاريخ المملكة وثقافتها ثم رؤيتها الحكيمة وستختم بتحية وتقدير واحترام لأبطالنا وشهدائنا البواسل.

وأضافت الهيئة العامة للترفيه أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة منها القرية الترفيهية العائلية لجميع العائلة، كما أصدرت دليلا تعريفيا يحوي جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالا باليوم الوطني.

كما توشحت الميادين العامة والمحلات التجارية بمختلف محافظات ومراكز منطقة جازان ومناطق الحد الجنوبي اللونين الأخضر والأبيض احتفاء بالمناسبة الوطنية، وغطت الأعلام وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده واجهات تلك المحلات والبضائع المعروضة بها، خصوصا المكتبات ومحلات بيع الملابس.