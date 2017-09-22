الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

الرياض(صدى):

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف , في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على شمال ووسط المملكة.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .