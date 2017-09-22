” الطيران ” تدرس تطبيق فحص المسافرين من جدة والرياض إلى أمريكا

حمود العنزي(صدى):

تعتزم هيئة الطيران المدني آلية تطبيق الفحص المسبق على المسافرين من الرياض وجدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.

وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي، أن الآلية الجديدة تمت مناقشتها مؤخراً تمهيداً لتطبيقها تجريبياً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ومطار الملك خالد الدولي، وفقاً لـ ” عكاظ ” .

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على نقل الخبرات والتجارب المميزة مع الجانب الأمريكي لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أمن المطارات.