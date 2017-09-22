استقرار ” نمو ” وارتفاع ” تاسي ” عند إغلاق التداول

عادل الحربي(صدى):

أغلق مؤشر السوق الموازية ” نمو ” دون أي تغير نقطي أو نسبي، لينهي التداولات عند مستوى 3,439.26 نقطة، رغم ارتفاع السيولة أمس (الخميس)، إلى 2.67 مليون ريال مقارنة بأمس الأول (الأربعاء) التي سجلت خلاله 1.1 مليون ريال، بنسبة صعود 143%، إضافة إلى ارتفاع عدد الصفقات 23% في جلسة أمس لتسجل 217 صفقة مقارنة بـ 176 صفقة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي ” تاسي ” 6.5 نقطة، بنسبة صعود 0.1%، ليغلق عند مستوى 7,326 نقطة، بتداولات قليلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.1 مليار ريال، هي الأدنى في نحو أسبوعين.

وقررت شركة طيران ” الطيار ” إنشاء ” صندوق عقاري خاص ” ؛ لتطوير فنادق ذات الفئة المتوسطة، والمساهمة بثلاث قطع أراض مملوكة للمجموعة في مدينة جدة، إضافة لتوقيعها عقدا لمدة سنة مع الخطوط السعودية لتقديم خدمة إصدار تذاكر أوامر الإركاب الحكومي الخاص بوزارة التعليم لمنسوبي الوزارة (قطاع التعليم العالي) للمبتعثين في أوروبا، والمملكة المتحدة، وأمريكا، وكندا.

كما فازت شركة الاتصالات السعودية بتراخيص ترددات الهاتف المتنقل في النطاقين الترددين 700 ميجاهيرتز، و1800 ميجاهيرتز، وذلك في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.