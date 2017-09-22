سوق المال يوقع غرامة بـ 210 مليون ريال على 6 أشخاص

عادل الحربي(صدى):

قررت هيئة السوق المالية تغريم ستة أشخاص (4 رجال وسيدتان) 210 ملايين ريال، في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ كل من محمد القحطاني، وأحمد القحطاني، ومحمد عقيل، وحامد الزهراني؛ لمخالفتهم مواد نظام السوق بتداولهم أسهم عدد من الشركات، بما شكل تلاعبا واحتيالا وأوجد انطباعا مضللا بشأن الأوراق المالية، وذلك خلال الفترة من 9 يناير 2005 إلى 25 أغسطس 2009.

وشمل القرار إيقاع عدد من العقوبات بالمخالفين؛ أبرزها تغريم محمد القحطاني 7.5 مليون ريال، وإلزامه بدفع 96.49 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية والمحفظتين العائدتين لأبنائه القصر، وتغريم أحمد القحطاني 1.8 مليون ريال، وإلزامه بدفع 19.14 مليون ريال لحساب الهيئة.

وتغريم محمد عقيل 975 ألف ريال، وإلزامه بدفع 33.93 مليون ريال إلى حساب الهيئة، إلى جانب تغريم حامد الزهراني 900 ألف ريال، ودفع 9.3 مليون ريال إلى حساب الهيئة.

كما ألزمت الهيئة إحدى المستثمرات بدفع 38.72 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، جراء التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان محمد القحطاني.

وإلزام مستثمرة أخرى بدفع 1.65 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانان محمد القحطاني، ومحمد عقيل.

وأكدت الهيئة إلى أن المخالف محمد القحطاني سيعاقب بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، مع منعه والمخالفين الثلاثة الذكور من التداول أو إدارة المحافظ لمدة 3 سنوات، أو العمل في الشركات المدرجة لمدة 3 سنوات.