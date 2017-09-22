قلق أمريكي إثر غارات جوية للنظام السوري على كوادر طبية

واشنطن(صدى):

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية على محافظة إدلب وشمال محافظة حماة السوريتين في 19 و 20 من الشهر الجاري وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة من العاملين في المجال الطبي وألحقت أضرارُا بعدد من المرافق الطبية ومعدات الطوارئ ومراكز الدفاع المدني.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت اليوم في بيان بان هذه الهجمات المتواصلة أضحت نمطًا مألوفًا جدًا، باستهداف المرافق الطبية والموظفين والمدنيين ، والذين صاروا هم أنفسهم ضحايا ضرابات النظام السوري، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع.

وجددت دعوتها إلى تخفيف حدة التوتر وتحقيق تسوية سياسية من خلال عملية شاملة، يملكها ويقودها الشعب السوري، على النحو المطلوب والوارد في قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف.