شرطيين أمريكيين يقتلان رجلا أصم لم يسمع أوامرهما

أوكلاهوما - الولايات المتحدة(صدى):

أقدمت شرطة مدينة أوكلاهوما أمس الخميس، على قتل رجل يبلغ 35 عاما عجز عن سماع الأوامر التى أصدرها عناصر الشرطة لأنه أصمّ.

وكان عناصر الشرطة يبحثون عن رجل لاذ بالفرار بعد وقوع حادث سير، وقد توجهوا الثلاثاء إلى منزله حيث وجدوا ابنه، وهو أصمّ وأبكم بحسب شهود قالوا أنهم حاولوا تحذير عناصر الشرطة وصرخوا ” هو لا يستطيع سماعكم! “.

وأهملت عناصر الشرطة التحذير، واستهدفوا الرجل لدى شعورهم بتهديد، فقد صعقه شرطى بمسدس كهربائى قبل أن يستخدم شرطى آخر سلاحا ناريا ويقتله على الفور.

وعندما قتل، كان مغدييل سانشيز يمسك بيده قضيبا معدنيا طوله 60 سنتيمترا، وقالت الشرطة أنها اعتقدت أن سانشيز كان يمسك سلاحا، لكنها لم تشرح سبب استخدام عنصريها لسلاحين مختلفين ضد الرجل.