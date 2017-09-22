إنطلاق مسابقة ” شاعر رايه الوطن 2 “

سعيد العجل(صدى):

انطلقت مساء اليوم الخميس الموافق 1/1/1439 مسابقة “شاعر رايه الوطن ” في نسختها الثانية، التي تهدف إلى بث روح التنافس الشريف بين الشعراء في ميدان شعري وطني تصاغ فيه أروع الأبيات في صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد “حفظه الله “.

واكدت اللجنة المنظمة ان المسابقة يحكمها نخبة من أعمدة الشعر في الوطن الشعري الكبير، حيث ستكون لجنة التحكيم فالمرحله الاولى الشاعر مرهب البقمي والشاعر عايض بن شارع والشاعر علي الاكلبي واعضاء للجنه الختاميه الشاعر فلاح القرقاح الشاعر مشعل بن عون الشاعر وبران ال كليب وتستمر المسابقة قرابة 20 يوم بمراحلها الثلاث وتبلغ جوائزها الحاصل على المركز الاول البيرق و سيارة والثاني سيارة والثالث سيارة تحت رعاية الشيخ راكان بن فهد بن قروش.

فيما جاءت آلية وشروط المسابقة لاختيار افضل بيتين ل 100 شاعر كمرحلة أولى والمرحله الثانيه ل 30 شاعر والمرحله الاخيره لـ 6 شعراء ، بحيث يكتب الشاعر اجمل بيتين في سمو ولي العهد محمد بن سلمان ويكتب ما لا يزيد عن بيتين ثم يرسل مشاركته على الرقم المخصص للمسابقه على الواتساب(0530535398 ) متضمنا اسم المشارك والمدينه والبيتين وسيكون تاريخ 7/1/1439 اخر موعد لاستقبال المشاركات.

واضافت اللجنة : في المرحلة الأخيرة سيتم اختيار الفائزين الثلاثة حيث سيقدم الشعراء مشاركاتهم أمام لجنة التحكيم والضيوف وراعي المسابقة الشيخ راكان بن فهد بن قروش في حفلٍ مُعد لتكريم الفائزين والمشاركين واللجان العاملة بمدينة الرياض وسيتم تغطية الحفل من وسائل الاعلام والقنوات الرسميه والشعبيه بمشاركةٍ وحضورٍ عدد من اصحاب السمو الملكي الامراء والمشائخ واعيان القبائل و الشعراء والمثقفين ويُكرّمُ الفائزون بعد نهاية فقرات الحفل.