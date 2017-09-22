وظائف شاغرة بـ ” تعليم صبيا ” على بند المستخدمين

فاطمة المالكي(صدى):

‎أفادت إدارة تعليم صبيا بتوفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند المستخدمين (رجال ونساء) في عدد من مدارس ومكاتب التعليم (بنات) على مستوى الإدارة وفق الاحتياج، وسيتم شغلها عن طريق المسجلين في قوائم برنامج وزارة الخدمة المدنية “ ساعد ”.

‎وأوضحت أنها تستقبل التقديم للراغبين لشغل الوظائف إلكترونيا بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 / 1 / 1439هـ وحتى يوم الخميس 11 / 1 / 1439هـ على موقع الإدارة ( اضغط هنا ) ولا داعي لمراجعة الإدارة، وأنه سيتم إبلاغ المقبولين برسائل نصية أوعبر الاتصال ولن ينظر إلى التقديم المباشر بأي حال من الأحوال.