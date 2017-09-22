بالفيديو.. العيسى يدشن مشروع ” المدرسة الذكية “

علي القحطاني(صدى):

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تدشين مشروع “ ‫المدرسة الافتراضية ”‬ الذي تنفذه وزارة التعليم كجزء من مبادرات تسريع التحول الرقمي للمملكة.

وقال “ العيسى ” : يسرني أن أعلن عن تدشين مبادرة الدروس الافتراضية والمدرسة الذكية، وهي جزء من مبادرة‬ تسريع التحول الرقمي للمملكة.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دعم وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عندما وقّع مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو الأمريكية العالمية لدعم مجال التعليم بفرص الدروس الافتراضية والمدراس الذكية.

وأضاف: نتوقع أن تساهم هذه المبادرة في دعم وخدمة المعلم والعملية التعليمية في المدراس بدروس افتراضية إضافية.

جدير بالذكر أن “ ‏‫المدرسة الافتراضية ”‬ بيئة تعليمية تفاعلية وواحدة من نماذج التعليم المتزامن عن بُعد ‏بأحدث تقنيات التواصل الصوتي والمرئي عبر الويب، ‏‫‏وذلك أيضاً من خلال الربط مع منصّات التعليم المختلفة مثل بوابة التعليم الوطنية “ عين ” و ” كلاسيرا ”.