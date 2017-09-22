القتل تعزيراً لمهرب مخدرات نيجيري في المدينة

نايف السالم(صدى):

نفذ أمس بالمدينة المنورة حكم القتل تعزيرا بمهرب مخدرات نيجيري.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس (الخميس) أنه تم القبض على المدعو يوسف يقيني أجي بوي، نيجيري الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الكوكائين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً،

وأضاف البيان ” وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وذكر البيان أنه تم تنفيذ القتل في الجاني أمس بالمدينة المنورة.