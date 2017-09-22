التعليم تشدد على منع العقاب البدني بشكل مطلق

عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة التعليم جميع مدارس (البنين والبنات) في جميع المناطق والمحافظات من إستخدام العقاب بأي حال من الأحوال (البدني والنفسي) للطلاب والطالبات وأهمية استخدام البدائل التربوية وفق قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة، وأكدت على منعه.

وشددت إدارات التعليم بضرورة الالتزام بالتعاميم الخاصة بمنع العقاب بأنواعه من جميع العاملين في المدرسة، واستخدام البدائل لمعالجة مشكلات الطلاب، بأساليب تربوية بناءة، تنتهج أسلوب الحوار المتبادل، والفهم الواعي لمطالب النمو، واحتياجاته لدى الطلاب والمتابعة والملاحظة الدقيقة والرجوع لدليل التربويين لرعاية السلوك وتقويمه وتفعيل محتواه في معالجة ما يطرأ من سلوكيات.

ولفتت إلى أنه في حالة حدوث أي حالة عقاب بدني أونفسي من ضرب أو حمل للعصا في المدرسة أو أي من المظاهر المشابهة على قائد/ة المدرسة توثيقها والتعامل معها من خال لجنة التوجيه والإرشاد واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إبلاغ إدارة التعليم بذلك لإتخاذ الاجراء المناسب، جاء ذلك في تعميم لإدارة تعليم عنيزة.