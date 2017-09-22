بالصور.. الجبير: مكوك الدبلوماسية السعودية في الأمم المتحدة

نيويورك(صدى):

استقبل معالي وزير الخارجية عادل الجبير زعماء وملوك وقادة ورؤساء وفود عدد من الدول والمنظمات، في يوم حافل بالاجتماعات والمباحثات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى الوزير عادل الجبير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على هامش، كما التقى رئيس جمهورية غانا، وملك سوازيلاند، ورئيس جمهورية الغابون، ورئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو، ورئيس جمهورية الكونغو، والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية.

كما التقى الجبير رئيس جمهورية غينيا، ورئيس جمهورية بوركينا فاسو، ووزير خارجية فلسطين، ووزير خارجية جمهورية تشاد، ووزير خارجية إيطاليا، ووزير خارجية جمهورية كازاخستان.