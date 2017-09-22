بالفيديو.. لحظة ارتباك لوجود 23 لاعب بأرض الملعب في مباراة ريـال مدريد وبيتيس

ماجد محمد(صدى):

التقطت عدسات المصورين مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أظهرت أن ريــال مدريد شارك بـ12 لاعبا ضد ريـال بيتيس في المباراة الأخيرة التي أقيمت أول أمس، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

ولاحظ الحكم ماثيو هيوزن، الذي أدار أطوار اللقاء، في الدقيقة (72) من المباراة أن عدد لاعبي ريـال على الملعب، يتجاوز العدد المسموح به قانونيا، ليطلب إخراج الكرواتي لوكا مودريتش، حسب صحيفة ” سبورت ” الكتالونية.

وأوضحت الصحيفة إلى أن زيدان قرر إجراء تغيير مزدوج بالدفع بالثنائي مايورال ولوكاس فاسكيز بدلا من مودريتش ومارسيلو، عند الدقيقة (72)، لكن مودريتش لم يدرك أنه كان أحد البدائل، وبقي على أرض الملعب، ليلعب ريـال بـ12 لاعبا، قبل أن يتدخل الحكم، ويطلب من اللاعب الكرواتي مغادرة المستطيل الأخضر.