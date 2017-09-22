الملحق الثقافي بالقاهرة: علاقة وثيقة تربط شعب المملكة بقيادته

القاهرة(صدى):

رفع الملحق الثقافي السعودي بجمهورية مصر العربية خالد بن عبدالله النامي باسمه وباسم منسوبي الملحقية الثقافية السعودية أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وإلى قيادات وشعب المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابعة والثمانين.

وقال النامي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن مناسبة اليوم الوطني تظل من المناسبات التي تفخر بها الأمم والشعوب واليوم بلادنا تحتفل بيومها المجيد بعد أن وحدها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، وسعى لترسيخ أركان هذا الكيان وتوحيده تحت راية واحدة وهي راية التوحيد، ومثلما كان اليوم الوطني تتويجا لمسيرة التوحيد، فقد كان انطلاقة مهمة في مجال التنمية والتطور والبناء للدولة الحديثة” .

وأشاد الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة بالنهضة الشاملة التي شهدتها المملكة خلال السبعة والثمانين عاماً، مؤكداً بأنها باتت مناراً للمعرفة ومملكة للإنسانية وراعية للحوار والسلام ، ونتيجة لذلك شيدت الجامعات والمراكز البحثية، وابتعثت أبناءها الطلبة والطالبات لاستسقاء أندر العلوم وأفضلها في مختلف بقاع العالم.

وأكد أنه طيلة هذه الفترة لطالما أثبتت الأيام والسنون العلاقة الوثيقة التي جمعت الشعب بقادته يبادلونهم الرعاية والحب والوفاء رجالا ونساء سخروا أنفسهم لخدمة ثرى هذا الوطن الغالي أجيالا تليها أجيال.

وأوضح النامي أن المدة الزمنية التي تفصل عن الذكرى المئوية لليوم الوطني عام 1451هـ، هي نفس المدة الزمنية التي تفصل عن تحقيق رؤية 2030 وقدرها 13 عاماً من الآن، وهذا يعني الاحتفال حينها بمناسبتين مهمتين، مطالبًا أبناء المملكة بأن يسابقوا الزمن من أجل تحقيق أكبر قدر من الإنجاز على كافة الأصعدة والمستويات آخذين في الاعتبار ما تضمنته ” رؤية المملكة 2030 ” من أفكار واستراتيجيات معتمدين في تنفيذها على العنصر الوطني والخبرة الوطنية.

ودعا الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ المملكة ، وأن يؤيد بالحق قادة المملكة ويوفقهم لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد.