بالصور.. تحطم طائرة بمطار أتاتورك في اسطنبول وسقوط 4 جرحى

إسطنبول - تركيا(صدى):

أفادت السلطات التركية بتحطم طائرة ركاب خاصة أمس (الخميس) أثناء هبوطها اضطراريا في مطار أتاتورك في اسطنبول، في حادث أوقع أربع جرحى واستدعى إغلاق المطار لبعض الوقت مما تسبب بتأخير عدد من الرحلات.

وذكر محافظ اسطنبول واصب شاهين إن الطائرة وهي من طراز سيسنا سيتايشن كان على متنها أربع أشخاص جميعهم أتراك هم راكب وطاقم من ثلاثة أفراد هم الطيار ومساعده ومضيف.

وأضاف أن ” حالتهم الصحية جيدة، وهم يتعالجون في المستشفى ولم يسقط قتلى ” في الحادث الذي ” أثّر على الرحلات لفترة قصيرة جدا، ولكن الآن عاد الوضع إلى طبيعته ” في أكبر مطار في تركيا.

بحسب ما نقلت عنه ” وكالة أنباء الأناضول “.

وأوضح المحافظ أن الطائرة أقلعت من مطار أتاتورك متجهة إلى ” جمهورية شمال قبرص التركية ” ، الكيان الانفصالي في شمال قبرص الذي لا تعترف به الا أنقرة ، ولكنها واجهت مشكلة فنية اضطرتها للعودة على الفور وتنفيذ هبوط اضطراري.وأثناء هبوطها خرجت عن المدرج واشتعلت فيها النيران لكن ركابها الأربع تمكنوا من الخروج منها قبل وصول فرق الاسعاف.