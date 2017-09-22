بالفيديو.. ماجد عبدالله: نحاول خلق فريق قوي للمنافسة بكأس العالم

نواف السالم(صدى):

صرح ماجد عبدالله مدير المنتخب الأول لكرة القدم، مساء أمس الخميس، أن أهم أهداف المرحلة المقبلة صناعة منتخب قوي.

وقال على هامش توقيع عقد المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا لتدريب المنتخب في مونديال روسيا، أن تحقيق المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا 2018 هي أمنية.

يذكر أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وقع عقدا مع ” باوزا ” يقضي بتوليه مسؤولية تدريب المنتخب خلال فعاليات مونديال روسيا 2018.