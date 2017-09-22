برنامج ترفيهي للمقيمات في مركز التأهيل الشامل بمكة

نايف السالم(صدى):

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متمثلا في مركز التأهيل الشامل للإناث بالعاصمة المقدسة يوم الخميس الموافق ١ من شهر محرم برنامجا ترفيهيا للمقيمات بمناسبة السنة الجديدة.

تضمن البرنامج على عدة فقرات بمشاركة شخصية المهرج ومنسوبات المركز من خلال عمل أركان متنوعة وتقديم الهدايا والورود للمقيمات والمشاركة في تناول القهوة الحلوة والتي تعتبر من العادات الحجازية المتوارثة مما أدخل البهجة والفرح على النفوس.