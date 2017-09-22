ولي العهد يعزي أبناء الشيخ السبيعي

نايف السالم(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء لأبناء الشيخ علي بن حريول السبيعي، في وفاة والدهم، رحمه الله، قدم فيها سموه مواساته وتعازيه لهم.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لهم، سائلاً الله، جلَّ جلاله، أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

وعبر أبناء الفقيد علي بن حريول السبيعي، وذووه، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على ما عبّر عنه من مشاعر العزاء، وصادق مواساته لهم في فقيدهم، ما كان له أطيب الأثر في تخفيف مصابهم، مؤكدين أن ذلك الأمر ليس بغريب على القيادة الرشيدة، أعزَّها الله، داعين المولى، عزَّ وجلَّ، أن يشمل الفقيد بالرحمة والغفران، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.