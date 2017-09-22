المجدوعي القابضة بالشرقية تعلن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ مدير المبيعات والتسويق – التطوير العقاري ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 20 سبتمبر 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، فضلًا اضغط هنـــــــــــــا.