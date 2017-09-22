كشف جرائم الانقلابيين في اليمن خلال 3 سنوات

فهمي محمد(صدى):

كشف وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، عن مقتل وجرح أكثر من 40 ألف شخص منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وانقلابها مع شريكها المخلوع صالح على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م.

وأوضح، أن ” عدد القتلى منذ بداية الانقلاب بلغ 11746 شخصا، بينهم 1239 طفلا، و695 امرأة، فيما أصيب 28392 بجروح بينهم 3601 طفلا، و3999 امرأة ” ، وفقا لورقة عمل قدمها، الخميس، في ندوة تم تنظيمها على هامش اعمال مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف، ونقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وذكر الوزير اليمني، أن هناك اكثر من 850 ضحية للألغام، وما يقارب نصف مليون لغم زرعته المليشيات الانقلابية في الأحياء السكنية والطرقات.

وأكد أن ميليشيات الانقلاب، قامت باعتقال واختطاف حوالي 17 ألفا من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والأكاديميين، ولا يزال أكثر من 5 الاف آخرين يقبعون في معتقلات وسجون الميليشيا.

واتهم وزير حقوق الإنسان، الانقلابيين، باستخدام الأطفال وقود لحربها، وتجنيد أكثر من 20 الف طفل لم يبلغوا السن القانوني إلى جانب تجنيد النساء والزج بهم في جبهات القتال.

وأفاد بأن ميليشيات الانقلاب دمرت أكثر من 31 ألف منشأة عامة وخاصة، منها 4 آلاف و100 من الممتلكات العامة، تشمل مقرات ومدارس ومستشفيات وشبكات خدمات المياه والكهرباء والاتصال والطرق والجسور وغيرها، و27 الف من المنشآت الخاصة بينها منازل ومحلات تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع.

وشدد عسكر، على حاجة اليمن للضغط لتنفيذ القرارات الدولية السابقة ولا ينقصه قرارات جديدة.

وطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته المتعلقة باليمن وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية.