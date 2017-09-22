شركة الاتصالات السعودية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم تحليلات الأداء والتقارير: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإحصاء، المالية، الهندسة).

– مدير قسم أداء تجربة العملاء: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير قسم تصميم البرامج: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محلل أول عمليات المبيعات (للنساء): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط: هنــــــــــــا.