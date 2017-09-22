موعد توافر ” آيفون X ” بالأسواق

واشنطن(صدى):

يترقب كثيرون من عشاق أبل بفارغ الصبر يوم الثالث من نوفمبر المقبل، باعتباره الموعد المعلن من قبل الشركة الأميركية لبدء توافر هاتفها المنتظر ” آيفون X ” في عدد من الأسواق.

وتشير تجارب السنوات الأخيرة إلى أن الحصول على أي هاتف جديد من أبل لن يكون يسيرا فور إتاحته بالأسواق، بالنظر إلى قلة أعداد الأجهزة التي تتوافر عند بداية طرحه، لكن الأمر يبدو هذه المرة، ومع ” آيفون X ” ، مرشحا لمزيد من التعقيدات.

فقد أكدت تسريبات من مصادر داخلية بشركات موردة لأبل أن تصنيع ” آيفون X ” لم يبدأ حتى الآن، وإنما سيتأخر حتى منتصف أكتوبر المقبل.

ويعني التوقيت السابق، وفق ما أورد موقع ” ماشابل ” ، تأخيرا مدته شهران كاملان عن الموعد المعلن عنه في يونيو الماضي.

وقالت أبل إن هاتفها سيكون متاحا للحجز المسبق منذ 27 أكتوبر في عدد من الدول، لكن تلك التسريبات تشير إلى أن تاريخ الشحن وتوافر الهاتف بالأسواق قد يتأخر عن الموعد المنتظر.

ووفقا للموقع قد لا يستطيع كثيرون بالتالي اقتناء الهاتف حتى ما بعد بداية العام المقبل.

وكشفت أبل في 12 سبتمبر الجاري عن هاتفها ” آيفون X ” الذي يأتي بتصميم مختلف عن أجهزتها السابقة، إذ يعتمد على شاشة عالية الدقة، بقياس 5.8 بوصة، تشغل تقريبا كل الواجهة الأمامية للجهاز، وتعتمد تقنية ” OLED ” .

كما يعتمد الهاتف الجديد على خلفية تتيح ميزة الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى كاميرا متطورة بتقنية ” True Depth ” للتعرف على وجه المستخدم لفك قفل الهاتف وإنجاز عمليات الدفع الإلكتروني.