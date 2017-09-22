⁠⁠⁠⁠⁠وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظيفة صحية شاغرة، بمسمى ” ممرض التنسيق الطبي والأهلية ” ، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 سبتمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 21/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة؛ فضلا اضغط هنـــــــــــــا.