الرياح الموسمية تجبر سلطات تايلاند على إغلاق شواطئ بوكيت

بانكوك(صدى):

أفاد مسؤولون اليوم الخميس، بأن جميع الشواطئ في مدينة بوكيت الواقعة جنوبي تايلاند، أغلقت حتى إشعار آخر بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية وأمواج المد العاتية.

وحظرت السلطات السباحة منذ الصباح الباكر اليوم الخميس، في 10 شواطئ مع رفع أعلام حمراء لمنع مرتادي البحر من السباحة، بخمس لغات، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإنقاذ في بوكيت.

وتعد بوكيت التي تقع على مسافة 840 كيلومترا جنوب العاصمة بانكوك جزيرة على ساحل أندمان المشهور بين المغتربين والسياح.

واستقبل مطار بوكيت الدولي أكثر من 5ر7 مليون شخص في العام الماضي.

وتتعرض تايلاند حاليا لموسم الرياح الموسمية، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وتم توجيه تحذير لجميع القوارب من مغادرة الشواطئ حيث بلغ ارتفاع المد في بحر أندمان ما بين 3-2 أمتار. وقد غمرت الفيضانات أجزاء كثيرة من بوكيت، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.