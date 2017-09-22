ذكرى وطن المجد 88

يومنا الوطني 88 هو ذكرى لكل مواطن سعودي رضع حب الوطن والإخلاص والوفاء له؛ يحق له أن يبتهج ويسعد ، ويحتفي ويحتفل ويبتهج ، أن يكتب في حب الوطن نثراً وشعراً ، أن يغني وينشد أجمل الألحان وأعذب الأصوات ، اعتزازا وفخرا ، وشموخا ووفاء ، وإخلاصا.

يحسن بنا في ذكرى المجد أن نستذكر التاريخ؛ تاريخ العز للدولة السعودية ، ونستحضر صفات المؤسس العظيم ، ونعيش بين ذكرى التأسيس العظيمة وعصر التغيير والتطوير ورؤية الطموح ، رؤية الملك العظيم سلمان وابنه العظيم محمد بن سلمان.

وكمواطنين يسري حب الوطن في دمائنا وأرواحنا، وبه نجدد البيعة لحكامنا وولاة أمرنا ، وأن نكون يداً واحدة ، وقلباً واحداً ، لا تفرق بيننا عنصرية ، ولا قبلية ، ولا مناطقية ، ولا طائفية ، همنا وحلمنا كياننا الشامخ المملكة العربية السعودية.

وطنٌ يمضي في طريق التغيير والتطوير ليكون من أفضل دول العالم ، ونمضي كسعوديين نعتز بديينا ، وعروبتنا، ونُسطّر التاريخ الحديث بالعطاء والتنمية والمعرفة والقوة والحزم.

دام عزك ياوطن المجد

دام عزك يا وطن الفخر