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    سبتمبر

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ذكرى وطن المجد 88



يومنا الوطني 88 هو ذكرى لكل مواطن سعودي رضع حب الوطن والإخلاص والوفاء له؛ يحق له أن يبتهج ويسعد ، ويحتفي ويحتفل ويبتهج ، أن يكتب في حب الوطن نثراً وشعراً ، أن يغني وينشد أجمل الألحان وأعذب الأصوات ، اعتزازا وفخرا ، وشموخا ووفاء ،  وإخلاصا.
يحسن بنا في ذكرى المجد أن نستذكر التاريخ؛ تاريخ العز للدولة السعودية ، ونستحضر صفات المؤسس العظيم ، ونعيش بين ذكرى التأسيس العظيمة وعصر التغيير والتطوير ورؤية الطموح ، رؤية الملك العظيم سلمان وابنه العظيم محمد بن سلمان.
وكمواطنين يسري حب الوطن في دمائنا وأرواحنا، وبه نجدد البيعة لحكامنا وولاة أمرنا ، وأن نكون يداً واحدة ، وقلباً واحداً ، لا تفرق بيننا عنصرية ، ولا قبلية ،  ولا مناطقية ،  ولا طائفية ، همنا وحلمنا كياننا الشامخ المملكة العربية السعودية.
وطنٌ يمضي في طريق التغيير والتطوير ليكون من أفضل دول العالم ، ونمضي كسعوديين نعتز بديينا ، وعروبتنا، ونُسطّر التاريخ الحديث بالعطاء والتنمية والمعرفة والقوة والحزم.
دام عزك ياوطن المجد
دام عزك يا وطن الفخر